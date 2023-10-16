Отец сбежавшего из «Шахтера» украинского футболиста рассказал о дальнейших планах сына

Полузащитник украинского футбольного клуба «Шахтер» Александр Распутько, который переехал в Россию, не планирует в ближайшее время играть в какой-либо российской команде. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал его отец, Юрий Распутько.

«Сейчас Сашу ни в какой команде ждать не стоит. Он очень устал от всего. Он расслабляется и отдыхает пока, а там посмотрим», — сказал мужчина.

Отец футболиста отметил, что пока не может назвать причину его побега из «Шахтера».

«Я могу сказать, что в России ему точно будет безопасней. Информация о прошении политического убежища неправда. Мой сын его не просил. Он просто подаст документы на российский паспорт, как сделал бы это на своей Родине в Донецке», — добавил Юрий Распутько.

13 октября сообщалось, что Александр Распутько после встречи юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном» не вернулся на родину. Отмечалось, что в аэропорту была найдена лишь его аккуратно оставленная форма, а сам футболист удалил все свои посты в соцсетях и перестал отвечать на звонки. Как сообщает Telegram-канал «Брутальный футбол», Распутько сбежал в Россию, где запросил политическое убежище.

Недавно 19-летний футболист подписал с «Шахтером» пятилетний контракт. Он принял участие в четырех матчах в составе юношеской сборной Украины, не отметившись результативными действиями.

Tribuna.com, со ссылкой на информацию главного редактора «Профутбол Digital» Владимира Зверова до этого сообщала, что Распутько может стать игроком петербургской «Звезды».

Ранее в «Шахтере» прокомментировали информацию о побеге украинского футболиста в Россию.