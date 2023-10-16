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Запрыгнувшего на машину хоккеиста призвали «заплатить» за нарушение закона

Тренер Плющев считает, что хоккеист Хохлачев должен ответить за свой проступок

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался об инциденте с нападающим хабаровского «Амура» Александром Хохлачевым, который запрыгнул на чужую машину. В беседе с «Газетой.Ru» специалист подчеркнул, что игрок должен нести ответственность за свои действия, и призвал Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) разобраться в ситуации.

«Он назвал свои действия шуткой? За шутку надо платить. Любая шутка, которая идет в нарушение закона, всегда чревата ответственностью. Думаю, что разберутся. Наверное, он компенсирует человеку и моральный, и материальный ущерб. Тогда, может, и не будет заводиться никаких дел — хотя здесь у КХЛ есть возможность проявить себя, а то они и так на многие вопросы не обращают внимания. Так что, конечно, надо разбираться. Просто так человеку не взбредет в голову прогуляться по капоту чужой машины — значит, была на то причина», — считает Плющев.

Инцидент произошел в Хабаровске в ночь на 15 октября после того, как «Амур» проиграл казанскому клубу «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Хохлачев шел с приятелями вдоль автодороги, увидел автомобиль, разбежался и запрыгнул на капот машины, после чего прошелся по крыше.

В произошедшем разбирается руководство клуба «Амур», проверяя в том числе действия других своих игроков — защитника Виктора Балдаева и нападающего Вячеслава Грецкого. Отмечается, что Хохлачев не забрасывал шайбы в ворота соперников уже 11 матчей подряд. КХЛ и полиция также проводят проверки.

Ранее стало известно, на какую сумму «Амур» оштрафовал Хохлачева.

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Хоккей. КХЛ
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