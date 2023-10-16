Агент рассказал, что футболист «Ювентуса» пройдет курс лечения от игровой зависимости

Агент Марко Джордано, представляющий интересы полузащитника туринского «Ювентуса» Николо Фаджоли, рассказал об игровой зависимости своего клиента. Его слова передает La Repubblica.

«Фаджоли страдает лудоманией и пройдет соответствующий курс лечения. Эта болезнь началась еще до того, как я стал его агентом», — заявил агент.

12 октября Корона рассказал, что на ставках играет Николо Фаджоли, а потом заявил, что Сандро Тонали и Николо Дзаньоло «тоже делают это». В частности, по его данным, Дзаньоло, будучи игроком «Ромы», делал ставку на матч своей команды в Кубке Италии, когда находился на скамейке запасных.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Фаджоли принял участие в шести матчах, в которых ему удалось отметиться одной результативной передачей. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Фаджоли составляет €35 млн. Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что Сандро Тонали пройдет курс лечения от игровой зависимости.