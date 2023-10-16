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Агент рассказал, что футболист «Ювентуса» пройдет курс лечения от игровой зависимости

Агент Джордано: игрок «Ювентуса» Фаджоли будет лечиться от игровой зависимости

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Maurizio Borsari/AFLO/Global Look Press

Агент Марко Джордано, представляющий интересы полузащитника туринского «Ювентуса» Николо Фаджоли, рассказал об игровой зависимости своего клиента. Его слова передает La Repubblica.

«Фаджоли страдает лудоманией и пройдет соответствующий курс лечения. Эта болезнь началась еще до того, как я стал его агентом», — заявил агент.

12 октября Корона рассказал, что на ставках играет Николо Фаджоли, а потом заявил, что Сандро Тонали и Николо Дзаньоло «тоже делают это». В частности, по его данным, Дзаньоло, будучи игроком «Ромы», делал ставку на матч своей команды в Кубке Италии, когда находился на скамейке запасных.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Фаджоли принял участие в шести матчах, в которых ему удалось отметиться одной результативной передачей. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Фаджоли составляет €35 млн. Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что Сандро Тонали пройдет курс лечения от игровой зависимости.

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