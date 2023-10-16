Полиция проводит проверку после скандального видео с хоккеистом Хохлачевым

Полиция проводит проверку поведения игрока хабаровского хоккейного клуба «Амур» Александра Хохлачева, который залез на капот автомобиля жителя Хабаровска. Заявление УМВД по Хабаровску передает РИА Новости.

«Проводится проверка. Изучаются обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством. От владельца машины заявление не поступало», — заявили в УМВД.

Как сообщил Telegram-канал 112, инцидент произошел в Хабаровске в ночь на 15 октября после того, как «Амур» проиграл казанскому клубу «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хохлачев шел с приятелями вдоль автодороги, увидел автомобиль, разбежался и запрыгнул на капот машины, после чего прошелся по крыше. По данным канала, хозяин автомобиля пока не написал заявление в полицию. В произошедшем разбирается руководство клуба «Амур», проверяя в том числе действия других своих игроков — защитника Виктора Балдаева и нападающего Вячеслава Грецкого. Отмечается, что Хохлачев не забрасывал шайбы в ворота соперников уже 11 матчей подряд.

Ранее хоккейный агент Юрий Николаев отказался прокомментировать видеоролик, на котором Хохлачев запрыгнул на чужой автомобиль.