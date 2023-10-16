Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Полиция проводит проверку после скандального видео с хоккеистом Хохлачевым

УМВД проверяет видео, где хоккеист Хохлачев запрыгнул на чужую машину

Полиция проводит проверку поведения игрока хабаровского хоккейного клуба «Амур» Александра Хохлачева, который залез на капот автомобиля жителя Хабаровска. Заявление УМВД по Хабаровску передает РИА Новости.

«Проводится проверка. Изучаются обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством. От владельца машины заявление не поступало», — заявили в УМВД.

Как сообщил Telegram-канал 112, инцидент произошел в Хабаровске в ночь на 15 октября после того, как «Амур» проиграл казанскому клубу «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хохлачев шел с приятелями вдоль автодороги, увидел автомобиль, разбежался и запрыгнул на капот машины, после чего прошелся по крыше. По данным канала, хозяин автомобиля пока не написал заявление в полицию. В произошедшем разбирается руководство клуба «Амур», проверяя в том числе действия других своих игроков — защитника Виктора Балдаева и нападающего Вячеслава Грецкого. Отмечается, что Хохлачев не забрасывал шайбы в ворота соперников уже 11 матчей подряд.

Ранее хоккейный агент Юрий Николаев отказался прокомментировать видеоролик, на котором Хохлачев запрыгнул на чужой автомобиль.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий