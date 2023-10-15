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Был назван идеальный соперник для сборной России по футболу

Непомнящий назвал Кению идеальным соперником для сборной России

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Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий считает, что у национальной команды не возникло сложностей при подготовке к матчу против Кении. Об этом он заявил «Матч ТВ».

«Знаю, что в их составе есть один звездный игрок, но не более. Найти информацию о сопернике в нынешних условиях нетрудно, так что в подготовке сложностей не возникнет. Мне кажется, что в этом матче точно не нужно играть от сборной Кении, надо свою игру показывать. Кения — идеальный соперник для того, чтобы играть первым номером», — сказал Непомнящий.

Сборные России и Кении встретятся в Турции 16 октября в 19:00 по московскому времени на стадионе «Мардан». Африканцы занимают 109-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне не проводят официальных матчей с конца 2021 года.

Ранее иностранный тренер заявил, что санкции помогли сборной России.

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