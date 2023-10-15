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Футболист «Ниццы» выложил видео с призывом к «черному дню для евреев»

Игрок «Ниццы» Аталь выложил видео, где призывают к «черному дню для евреев»

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Panoramic/Global Look Press

Алжирский футболист «Ниццы» Юсеф Аталь опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео, где призывают к «черному дню для евреев». Об этом сообщает RMC Sport.

Вскоре 27-летний защитник удалил публикацию. «Ницца» пока никак не отреагировала на случившееся. Однако мэр города Кристиан Эстрози требует извинений.

«Я ожидаю, что Аталь, если уж он позволил использовать себя, извинится и осудит террористов ХАМАС. Если он этого не сделает, то ему больше не будет места в нашем клубе», – написал мэр в соцсети Х.

Аталь выступал за молодежные составы алжирских клубов «Белуиздад», «Кабилия», «УСМ Алжир» и «Параду». В 2015 году был включен в основной состав «Параду». Сезон 2017/18 провел в аренде в бельгийском клубе «Кортрейк».

В июле 2018 года он перешел в «Ниццу». В текущем сезоне футболист провел за французский клуб шесть матчей, в которых отметился одним голом. «Ницца» после восьми туров набрала 16 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

Ранее тренер израильского клуба рассказал, кто из команды попал под мобилизацию.

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