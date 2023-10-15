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Россиянам посоветовали не переедать на ночь для поддержания хорошей физической формы

Депутат Журова посоветовала не переедать для поддержания физической формы

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Depositphotos

Людям, которые хотят оставаться в хорошей физической форме, нужно стараться не переедать и не пропускать завтрак. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова. По ее словам, здоровье человека связано с его питанием.

«В первую очередь, здоровье — это питание. Поэтому стараться не переедать, особенно на ночь. Это один из самых важных моментов, потому что очень многое от этого зависит. Я считаю, что надо всегда завтракать. Как в старые советские времена, завтрак съешь сам, обед подели с другом, ужин отдай врагу. Все, что мы едим, — это наше здоровье», — сказала она.

Депутат отметила, что занятия спортом нужно выбирать индивидуально в соответствии с интересами и способностями. Также, по ее словам, время для физической активности тоже нужно выбирать самостоятельно.

«Спортом надо заниматься в удовольствие: тем, что лучше получается, к чему есть предрасположенности. Кто-то бегает, потому что есть аэробные способности, кто-то, как я, играет в гольф, в хоккей, и йогой я еще занимаюсь, потому что тоже есть способности. Тут каждый должен выбирать. Даже больше скажу, время спорта тоже надо выбирать индивидуально. Кто-то может спокойно и замечательно заниматься рано, а кто-то, наоборот, во второй половине дня или на выходных. Лучше это делать с друзьями или с семьей – это тоже важно, потому что это эмоции», — пояснила она.

Ранее диетолог перечислила правила питания, которых стоит придерживаться осенью.

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