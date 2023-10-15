Малкин попытается догнать Овечкина по голам в НХЛ

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин оценил свое достижение по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит пресс-служба клуба.

«Надеюcь, завтра cезон закончитcя и я выиграю «Харт Трофи» (cмеетcя). На cамом деле я не задумывалcя об этом доcтижении. Может быть, я попытаюcь догнать Овечкина, но это будет непроcто. Надеюcь, когда я завершу карьеру и оглянуcь назад, то cмогу cказать, что cделал вcе, что было в моих cилах. Cейчаc я не думаю ни об очках, ни о чем-то еще. Проcто cтараюcь показывать cвой макcимум», — заявил хоккеист.

37-летний нападающий отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари Флэймз» (5:2). Для него эта шайба стала 473‑й в карьере. Малкин догнал по этому показателю Александра Могильного (473) и делит с ним третье место среди российских игроков НХЛ за всю историю, уступая лишь Сергею Федорову (483) и Александру Овечкину (822).

Капитан «столичных» Овечкин при этом является единственным россиянином в «клубе 500» и идет вторым в общем списке снайперов после Уэйна Гретцки (894).

Ранее журналисты предсказали количество голов Овечкина в новом сезоне НХЛ.