Тарпищев и Исинбаева не приехали на сессию МОК в Мумбаи

Генеральный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф Де Кеппер заявил, что члены организации Елена Исинбаева и Шамиль Тарпищев отсутствуют на сессии в Мумбаи.

Де Кеппер отметил, что Тарпищев и Исинбаева прислали свои извинения в связи с отсутствием на заседании.

В начале сентября стало известно, что двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева сохранила место в комиссии МОК. В свою очередь, глава Федерации тенниса России (ФТР) Тарпищев сохранил место в комиссии Olympism365.

17 июля Исинбаева заявила, что удостоенные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер, а в сентябре она возвращается на работу в МОК. Ее слова вызвали бурное обсуждение общественности. В феврале 2023 года Исинбаева, которая имеет звание майора российской армии, попала на 50 лет в санкционный список Украины.

12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

Ранее в стране БРИКС заявили о намерении провести Олимпийские игры.