Российская волейболистка показала соблазнительные фотографии в белье

Волейболистка московского «Динамо» Екатерина Пипунырова опубликовала в своих соцсетях фотографии в белье.

На снимке девушка позирует на кровати в чулках и кружевном бюстгальтере.

Пипунырова является уроженкой Барнаула. С 2017 по 2021 годы она выступала за краснодарское «Динамо», из которого перешла в московское «Динамо». В 2021 году она дебютировала за сборную России.

Вместе с молодежной сборной России Пипунырова выиграла серебро чемпионата Европы и бронзу чемпионата мира.

В 2023 году в составе бело-голубых она стала чемпионкой России.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

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