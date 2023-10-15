Итальянская биатлонистка об отстранении российских атлетов: спорт должен объединять

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер поделилась мнением об отстранении российских спортсменов от международных соревнований, заявив, что спорт должен объединять, передает Adnkronos/Dpa.

«Верю, что спорт должен объединять, а не разъединять еще больше. Просто надеюсь, что эта ситуация закончится для всех, и мы попытаемся вернуться к нормальной жизни», — сказала Вирер.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

Ранее Татьяна Навка ответила на вопрос, стоит ли российским спортсменам ехать на Олимпиаду.