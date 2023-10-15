Роналду ответил на вопрос, сыграет ли он на Евро-2024

Португальский нападающий Криштиану Роналду выразил надежду на то, что он сыграет на Евро-2024, который пройдет в Германии, передает Record.

«То, что мы уже добились цели, не случайность. Надеюсь, что сыграю на Евро, хотя до него еще далеко. Надеюсь, у меня не будет травм или других сложностей», — сказал Роналду.

В отборочном матче Евро-2024 Португалия обыграла Словакию. В составе победителей отметились Гонсалу Рамуш и Криштиану Роналду, который оформил дубль. За Словакию отличились Давид Ганцко и Станислав Лоботка.

Сборная Португалии смогла досрочно пробиться на чемпионат Европы, который летом 2024 года пройдет в Германии. Сейчас португальцы занимают первое место в группе, набрав 21 очко. Словакия занимает второе место, набрав 13 баллов.

В следующем туре Португалия сыграет с Боснией и Герцеговиной, Словакия встретится с Люксембургом.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее президент «Порту» предложил Роналду испытание.