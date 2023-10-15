Гвардиола будет защищать Дани Алвеса в суде по делу об изнасиловании

Бывший защитник каталонской «Барселоны» Дани Алвес намерен пойти на сделку со следствием, чтобы добиться минимального наказания по делу об изнасиловании, передает Mundo Deportivo.

Футболист сменил адвоката. Теперь интересы Алвеса представляет каталонский адвокат Инес Гвардиола, который специализируется на сексуальном насилии и уголовном праве.

Сейчас Алвесу грозит от восьми до десяти лет лишения свободы.

Ранее женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что 30 декабря 2022 года Алвес изнасиловал ее в одном из ночных клубов Барселоны. Футболист был взят под стражу из-за опасений, что он покинет Испанию, чтобы избежать наказания.

10 февраля Дани Алвес признал половую связь с предполагаемой потерпевшей, но подчеркнул, что это произошло по обоюдному согласию.

Алвеc cтановилcя чемпионом Франции, Иcпании, Италии, а также завоевывал национальные Кубки этих cтран. В cоcтаве сборной Бразилии он по два раза выигрывал Кубок Конфедераций и Кубок Америки, а также cтановилcя победителем Олимпийcких игр и молодежного чемпионата мира.

Ранее суд предъявил обвинение в сексуальном насилии самому титулованному футболисту.