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Футболист сборной Италии пройдет курс лечения от игровой зависимости

Corriere della Sera: футболист Тонали будет лечиться от игровой зависимости

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IMAGO/www.imagephotoagency.it/Global Look Press

Итальянский футболист «Ньюкасл Юнайтед» Сандро Тонали пройдет курс лечения от игровой зависимости. Об этом сообщает Corriere della Sera.

По информации источника сотрудники прокуратуры во время допроса предложили Тонали пройти курс лечения от лудомании у психотерапевта, на что согласился игрок.

12 октября Корона рассказал, что на ставках играет полузащитник туринского «Ювентуса» Николо Фаджоли, а потом заявил, что Сандро Тонали и Николо Дзаньоло «тоже делают это». В частности, по его данным, Дзаньоло, будучи игроком «Ромы», делал ставку на матч своей команды в Кубке Италии, когда находился на скамейке запасных.

23-летний Тонали известен по выступлениям за «Брешию» и «Милан». На его счету 15 матчей за сборную Италии. 24-летний Дзаньоло ранее играл за миланский «Интер», «Рому» и стамбульский «Галатасарай». В его активе также 15 игр за национальную команду.

13 октября полузащитник «Астон Виллы» Николо Дзаньоло и Сандро Тонали покинули расположение сборной Италии после допроса полицейских по поводу возможных нелегальных ставок на матчи.

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