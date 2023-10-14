Футболист сборной России Глебов пошутил над выступающим во Франции Кузяевым

Футболист «Ростова» и сборной России Данил Глебов в комментарии «Чемпионату» с иронией высказался о полузащитнике «Гавра» Далере Кузяеве.

«Видно, что ребята физически готовы хорошо. Тот же Далер: было видно, что хорошо двигается, как будто усталости у него не накопилось. Карпин сказал, что во Франции он подсушился? Может быть кушать меньше стал. Может, там кушать нечего», — посмеялся футболист.

12 июля Кузяев подписал контракт с французским клубом до лета 2025 года. До этого он на протяжении шести лет играл за петербургский «Зенит». На его счету восемь матчей за «Гавр», в которых он оформил два гола.

12 октября Кузяев и Глебов в составе сборной России обыграли в товарищеском матче команду Камеруна. Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина, завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Федор Чалов.

16 октября подопечные Валерия Карпина сыграют с Кенией. Матч пройдет в Турции на стадионе «Титаник Мардан», который находится на территории элитного отеля в Анталье.

Ранее агент заявил, что экс-вратарь «Байера» готов играть за сборную России.