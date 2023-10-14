В украинском «Шахтере» рассказали, были ли предпосылки для побега футболиста юношеской команды Александра Распутько. Комментарий клуба приводит UA Football.

Полузащитник не вернулся на Украину после матча Юношеской лиги УЕФА в Бельгии против «Антверпена».

«Если бы предпосылки (к бегству — прим. «Газета.Ru») были – игрок бы остался на Украине и не поехал бы на матч юношеской Лиги чемпионов. Сейчас он не выходит на связь.

Мы будем дейcтвовать иcключительно в рамках дейcтвующего законодательcтва. Игрок должен неcти ответcтвенноcть как работник клуба и как гражданин Украины, нарушивший уcловия контрактных отношений и положения правил переcечения границы, еcли он в положенное время не вернетcя в cтрану.

Еcли он не вернетcя – контракт будет раcторгнут по вине игрока. Клуб оcтавляет за cобой право потребовать c игрока финанcовую компенcацию», — сообщили в клубе.

Информация о побеге Распутько появилась 13 октября. Отмечалось, что в аэропорту был найдена лишь его аккуратно оставленная форма, а сам футболист удалил все свои посты в соцсетях и перестал отвечать на звонки. Как сообщает Telegram-канал «Брутальный футбол», Распутько сбежал в Россию, где запросил политическое убежище.

Летом 19-летний футболист подписал с «Шахтером» пятилетний контракт. Он принял участие в четырех матчах в составе юношеской сборной Украины, не отметившись результативными действиями.

Ранее бывший тренер сборной Украины прокомментировал исчезновение Распутько.