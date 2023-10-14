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Тренер Тарханов выделил позитивный момент в матче России против Камеруна

Тренер Тарханов: сыграть на ноль против Камеруна — весьма позитивный момент

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Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший тренер московского ЦСКА Александр Тарханов поделился впечатлениями от товарищеского матча между сборными России и Камеруна, отметив, что его насторожили
невынужденные потери мяча на своей половине поля, передает «Спорт-Экспресс».

«Были невынужденные потери мяча на своей половине поля. Брака хватало. Были ошибки, да, но все удачно закончилось. Сыграть на ноль против Камеруна — весьма позитивный момент», — сказал Тарханов.

12 октября прошел товарищеский матч между сборными России и Камеруна. Игра состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0, единственный мяч забил Федор Чалов.

Сборная России сыграет против национальной команды Кении 16 октября на территории отеля в Турции. После этой игры национальная команда завершит учебно-тренировочный сбор, следующий сбор состоится в середине ноября.

Ранее сборная России потеряла ключевого защитника.

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