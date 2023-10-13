В посольстве России в Бельгии ответили на вопрос о сбежавшем игроке «Шахтера»

В посольстве России в Бельгии заявили агентству РИА Новости, что не располагают информацией о футболисте донецкого «Шахтера» Александре Распутько, который принял решение после встречи юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном» не возвращаться на территорию Украины.

«Футболист Распутько не вступал в контакт с посольством России в Бельгии, какой-либо информацией о нем дипмиссия не располагает», — заявили в посольстве.

Информация о побеге Распутько появилась 13 октября. Отмечалось, что в аэропорту был найдена лишь его аккуратно оставленная форма, а сам футболист удалил все свои посты в соцсетях и перестал отвечать на звонки. Как сообщает Telegram-канал «Брутальный футбол», Распутько сбежал в Россию, где запросил политическое убежище.

Летом 19-летний футболист подписал с «Шахтером» пятилетний контракт. Он принял участие в четырех матчах в составе юношеской сборной Украины, не отметившись результативными действиями.

Ранее экс-тренер «Динамо» Миодраг Божович упрекнул Россию в комплексе на европейцев.