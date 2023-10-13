Футболист сборной Нигерии похвалил Собянина

Бывший игрок московского «Динамо», футболист сборной Нигерии Клинтон Нжи заявил, что считает Москву одним из наиболее привлекательных городов мира. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Москва намного лучше, чем Сивас и Стамбул. Это даже не обсуждается, тут намного лучше инфраструктура. Москва — это один из наиболее развитых городов мира! Мэр Москвы проводит хорошую работу, чтобы город развивался. Здесь легко жить», — заявил Нжи.

12 октября прошел товарищеский матч между сборными России и Камеруна. Игра состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0, единственный мяч забил Федор Чалов. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Сборная России сыграет против национальной команды Кении 16 октября на территории отеля в Турции. После этой игры национальная команда завершит учебно-тренировочный сбор, следующий сбор состоится в середине ноября.

Ранее сообщалось, что сборная России перед матчем с Кенией потеряла ключевого защитника.