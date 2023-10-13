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МОК не установил крайнего срока по снятию отстранения ОКР

Глава МОК Томас Бах: мы не установили дедлайна по снятию отстранения ОКР

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Reuters

Международный олимпийский комитет (МОК) не устанавливал сроков по снятию отстранения Олимпийского комитета России (ОКР), сообщил РИА Новости глава МОК Томас Бах.

«Дедлайна по снятию отстранения ОКР нет, оно будет действовать до дальнейшего уведомления, мы будем мониторить развитие ситуации», — сказал Бах.

12 октября МОК объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов до любых соревнований из-за политической ситуации.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Светлана Журова поделилась мнением о решении МОК отстранить ОКР.

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