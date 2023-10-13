В Госдуме прокомментировали побег футболиста украинского «Шахтера» в Россию

Депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала информацию о том, что футболист «Шахтера» Александр Распутько после матча с бельгийским «Антверпеном» в Бельгии сбежал в Россию. Слова Журовой передает «РБ Спорт».

«Если это действительно правда, наверное, у него есть основания совершить такой поступок. Так же и ряд наших сограждан приезжает в Россию, спасаясь от разных неприятных выпадов в свой адрес. Надо понимать, что произошло, разобраться в причинах. Думаю, клубы сами предложат ему что-то», — сказала Журова.

Ранее сообщалось, что Распутько после встречи юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном» не вернулся на родину.

Отмечалось, что в аэропорту был найдена лишь его аккуратно оставленная форма, а сам футболист удалил все свои посты в соцсетях и перестал отвечать на звонки. Как сообщает Telegram-канал «Брутальный футбол», Распутько сбежал в Россию, где запросил политическое убежище.

Недавно 19-летний футболист подписал с «Шахтером» пятилетний контракт. Он принял участие в четырех матчах в составе юношеской сборной Украины, не отметившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Распутько может перейти в российскую «Звезду».