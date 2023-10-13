Стало известно, в какой российский клуб может перейти сбежавший из «Шахтера» футболист

Полузащитник «Шахтера» Александр Распутько может стать игроком петербургской «Звезды». Об этом сообщает Tribuna.com, со ссылкой на информацию главного редактора «Профутбол Digital» Владимира Зверова.

По данным источника, 19-летнего футболиста хотели видеть в «Звезде», в тренерский штаб которой входит бывший игрок «Шахтера» Геннадий Зубов. Источник подтвердил, что Распутько сейчас находится в России.

Ранее сообщалось, что Распутько после встречи юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном» не вернулся на родину.

Отмечалось, что в аэропорту был найдена лишь его аккуратно оставленная форма, а сам футболист удалил все свои посты в соцсетях и перестал отвечать на звонки. Как сообщает Telegram-канал «Брутальный футбол», Распутько сбежал в Россию, где запросил политическое убежище.

Недавно 19-летний футболист подписал с «Шахтером» пятилетний контракт. Он принял участие в четырех матчах в составе юношеской сборной Украины, не отметившись результативными действиями.

Ранее известный украинский футболист удалил историю о поддержке Израиля после критики арабов.