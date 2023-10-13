19-летний футболист «Шахтера» после матча в Бельгии сбежал в Россию

Футболист украинского «Шахтера» Александр Распутько после встречи юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном» не вернулся на родину. Об этом сообщает «Динамомания».

По информации источника, в аэропорту была найдена лишь его аккуратно оставленная форма, а сам футболист удалил все свои посты в соцсетях и перестал отвечать на звонки. Как сообщает Telegram-канал «Брутальный футбол», Распутько сбежал в Россию, где запросил политическое убежище.

Недавно 19-летний футболист подписал с «Шахтером» пятилетний контракт. Он принял участие в четырех матчах в составе юношеской сборной Украины, не отметившись результативными действиями.

Ранее на Украине заявили, что в России играют договорные матчи.