Футболист сборной Парагвая плюнул в Месси во время матча

На стадионе «Антонио Веспуччи Либерти (Монументаль)» в Буэнос-Айресе (Аргентина) завершился матч третьего тура отбора на чемпионат мира 2026 года между сборными Парагвая и Аргентины. Игра закончилась победой аргентинцев со счетом 1:0.

Во время матча парагвайский игрок Антонио Санабрия плюнул в спину форварда сборной Аргентины Лионеля Месси. Этот момент попал в трансляцию. Инцидент произошел после перепалки между игроками. Судья матча никак не отреагировал на это.

После трех проведенных матчей сборная Аргентины возглавляет турнирную таблицу в своей группе, имея в активе девять очков. Парагвай занимает седьмое место, набрав один балл.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).

Ранее тренер «Интер Майами» рассказал о телохранителе Месси.