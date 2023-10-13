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Капризов помог «Миннесоте» победить в первом матче нового сезона в НХЛ

Передача Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Флориду» в матче НХЛ

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Bruce Fedyck/USA TODAY Sports/Reuters

Хоккеисты «Миннесоты Уайлд» одержали победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Сент-Поле и завершилась со счетом 2:0.

В составе победителей голами отметились Брок Фэйбер (8-я минута) и Йоэль Эрикссон Эк (33). Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов записал на свой счет результативную передачу. Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 19 бросков из 21. Защитник «Пантерз» Дмитрий Куликов нанес два броска в створ ворот и совершил два блокшота.

В минувшем сезоне в плей-офф Национальной хоккейной лиги «Миннесота» в 1/8 финала уступила в серии 2-4 «Даллас Старз». Капризов принял участие во всех шести матчах серии, отметившись лишь одной заброшенной шайбой.

Всего в регулярном чемпионате НХЛ российский нападающий провел за «Миннесоту» 67 матчей, отметившись 40 заброшенными шайбами и сделав 35 результативных передач. Он стал пятым по результативности россиянином после Александра Овечкина, Евгения Малкина, Артемия Панарина и Никиты Кучерова. Около месяца Капризов пропустил из-за травмы.

Ранее Капризова назначили альтернативным капитаном «Миннесоты».

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Хоккей. НХЛ
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