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Футболист сборной России выбрал лучшего игрока в составе команды Камеруна

Защитник сборной России Осипенко назвал Абубакара лучшим в составе Камеруна

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Футболист «Ростова» и сборной России Максим Осипенко назвал лучшего игрока национальной команды Камеруна после товарищеского матча, который прошел 12 октября на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве. Своим мнением он поделился с «Советским спортом».

«По одному матчу сложно назвать лучшего игрока сборной Камеруна, но думаю что им является Абубакар. Класс у него есть. Это опытный, мощный футболист. Он бежит, толкается — хороший нападающий», — заявил защитник.

Встреча завершилась победой россиян со счетом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Федор Чалов. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

31-летний Венсан Абубакар выступает за турецкий «Бешикташ». В матче со сборной России он провел на поле 76 минут.

16 октября подопечные Валерия Карпина сыграют с Кенией. Матч пройдет в Турции на стадионе «Титаник Мардан», который находится на территории элитного отеля в Анталье.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее тренер сборной Камеруна оценил стиль Карпина.

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