Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Татьяна Тарасова: МОК имеет полное право наказать Россию

Тарасова: МОК имел право наказать ОКР за включение в свой состав новых регионов

close
100%
Андрей Александров/РИА «Новости»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) имел право наказать Олимпийский комитет России (ОКР) за включение в свой состав представительств новых регионов России. Слова Тарасовой передает РИА Новости.

В состав ОКР вошли представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Наверное, мы имели право на включение регионов в состав ОКР, а МОК имел полное право спросить с нас за это. Нужно было предъявить в МОК серьезный международный документ, в котором объяснялось бы, что это наши новые территории. Но этот документ должен был быть не от России», — заявила Тарасова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов до любых соревнований из-за политической ситуации.

Ранее ОКР отреагировал на отстранение со стороны МОК.

Все новости на тему:
Хроника
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий