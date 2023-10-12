Татьяна Тарасова: МОК имеет полное право наказать Россию

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) имел право наказать Олимпийский комитет России (ОКР) за включение в свой состав представительств новых регионов России. Слова Тарасовой передает РИА Новости.

В состав ОКР вошли представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Наверное, мы имели право на включение регионов в состав ОКР, а МОК имел полное право спросить с нас за это. Нужно было предъявить в МОК серьезный международный документ, в котором объяснялось бы, что это наши новые территории. Но этот документ должен был быть не от России», — заявила Тарасова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов до любых соревнований из-за политической ситуации.

Ранее ОКР отреагировал на отстранение со стороны МОК.