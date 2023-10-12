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Божович раскритиковал Дзюбу за слова о Семаке

Тренер Божович осудил Артема Дзюбу за слова о наставнике «Зенита» Семаке

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Анар Мовсумов/РИА Новости

Бывший главный тренер ряда клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Миодраг Божович раскритиковал поведение форварда московского «Локомотива» Артема Дзюбы в отношении главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака. Своим мнением он поделился со Sport24.

«Не знаю, что произошло между ними. Лично у меня никогда не было проблем с Дзюбой, когда работали вместе. Но я тренировал маленькие клубы, как «Ростов» и тульский «Арсенал». А «Зенит» — большой клуб с качественными футболистами. Может быть, что-то произошло между ними в команде. Но так нельзя поступать с тренером, с которым ты столько достиг», — заявил специалист.

После матча «Зенита» и «Локомотива» в девятом туре РПЛ Артем Дзюба, отвечая на вопрос о конфликте с Сергеем Семаком, спросил: «Кто это?».

Дзюба на протяжении семи лет защищал цвета «Зенита», вместе с которым четыре раза становился чемпионом России и трижды выигрывал Кубок страны. Форвард подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1.

В текущем сезоне форвард провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 12 матчей, в которых забил три мяча и сделал три результативные передачи.

Ранее Божович жестко раскритиковал УЕФА.

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