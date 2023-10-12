Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Депутат Терюшков: сборной России не по совести сейчас играть со странами коллективного Запада

Депутат Терюшков поддержал проведение матча сборной России с Камеруном

close
100%
Пресс-служба Романа Терюшкова

Депутат Государственной думы Роман Терюшков заявил, что сборной России по футболу сейчас лучше сосредоточиться на матчах с дружественными странами. Своим мнением он поделился с «РБ Спорт».

«Играть со странами коллективного Запада, входящими в основу блока НАТО, нам не по совести, только себя растрачивать. Мир без НАТО и сочувствующих блоку стран, признанных у нас недружественными, — это 6,8 миллиарда человек и свыше 150 стран.

Спортивные западные НКО давно потеряли, а скорее, никогда и не имели право субъектности. Миру же требуются игры по другим правилам — настоящим, основанным на взаимном уважении наций.

Товарищеcкие игры c дружеcтвенными гоcударcтвами, такие как, например, cегодняшний матч c Камеруном, демонcтрируют дейcтвенные cпортивные взаимоcвязи, подтверждающие уcтойчивые дипломатичеcкие отношения cтран», — заявил депутат.

12 октября в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина пройдет товарищеский матч между сборными России и Камеруна. Начало встречи в 19.00 по московскому времени.

16 октября подопечные Валерия Карпина сыграют с Кенией. Матч пройдет в Турции на стадионе «Титаник Мардан», который находится на территории элитного отеля в Анталье.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее камерунец рассказал, как в сборной отнеслись к бутсам его партнера по команде с флагом России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий