Депутат Государственной думы Роман Терюшков заявил, что сборной России по футболу сейчас лучше сосредоточиться на матчах с дружественными странами. Своим мнением он поделился с «РБ Спорт».

«Играть со странами коллективного Запада, входящими в основу блока НАТО, нам не по совести, только себя растрачивать. Мир без НАТО и сочувствующих блоку стран, признанных у нас недружественными, — это 6,8 миллиарда человек и свыше 150 стран.

Спортивные западные НКО давно потеряли, а скорее, никогда и не имели право субъектности. Миру же требуются игры по другим правилам — настоящим, основанным на взаимном уважении наций.

Товарищеcкие игры c дружеcтвенными гоcударcтвами, такие как, например, cегодняшний матч c Камеруном, демонcтрируют дейcтвенные cпортивные взаимоcвязи, подтверждающие уcтойчивые дипломатичеcкие отношения cтран», — заявил депутат.

12 октября в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина пройдет товарищеский матч между сборными России и Камеруна. Начало встречи в 19.00 по московскому времени.

16 октября подопечные Валерия Карпина сыграют с Кенией. Матч пройдет в Турции на стадионе «Титаник Мардан», который находится на территории элитного отеля в Анталье.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее камерунец рассказал, как в сборной отнеслись к бутсам его партнера по команде с флагом России.