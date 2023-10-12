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Камерунец рассказал, как в сборной отнеслись к бутсам Ондуа с флагом России

Камерунец Нгамале заявил, что в сборной нормально отнеслись к бутсам Ондуа

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Carl Recine/Reuters

Футболист московского «Динамо» и сборной Камеруна Муми Нгамале заявил, что игроки в национальной команде нормально отнеслись к тому, что хавбек Гаэль Ондуа провел матч на чемпионате мира — 2022 в бутсах с изображением российского флага. Его слова передает РИА Новости.

«Все абсолютно нормально к этому отнеслись. Он же наполовину русский, в этом не было ничего такого. Гаэль очень хорошо говорит на русском. Он доказал нам, что ваш язык не такой уж и сложный и выучить его реально», – сказал Нгамале.

Ондуа родился в Камеруне, а в девять лет приехал вместе с родителями в Россию, где прошел молодежные школы столичных ЦСКА и «Локомотива». За армейцев он провел один матч в Кубке России. Также он известен по выступлениям за махачкалинский «Анжи».

12 октября в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина пройдет товарищеский матч между сборными России и Камеруна. Начало встречи в 19.00 по московскому времени.

Ранее Карпин оценил уровень сборной Камеруна.

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