Экс-чемпион UFC Ян объяснил, почему для Волкановски бой с Махачевым будет сложнее

Российский боец, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян заявил, что не может оценивать, какой противник лучше для чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева на турнире промоушена под номером 294 — бразилец Чарльз Оливейра или австралиец Алекс Волкановски. Его слова передает пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

«У UFC задача сохранить интерес к поединку. Они уже дрались между собой, был интересный поединок. И я думаю, что предстоящий бой тоже будет интересным, но в этот раз Алексу будет посложнее, потому что поединок проходит не на его территории», — заявил Ян.

Изначально Махачев должен был драться с Оливейрой, однако он отказался от поединка из-за полученного повреждения. Турнир UFC 294 состоится 21 октября и пройдет в Абу-Даби. Бой Махачева и Волкановки возглавит мероприятие.

12 февраля Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284, прошедшем в Перте. Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении.

Махачев завоевал титул чемпиона UFC в легком весе 22 октября 2022 года, когда победил Оливейру, применив удушающий прием во втором раунде.

Ранее Волкановски сделал заявление по поводу боя с Махачевым на UFC 294.