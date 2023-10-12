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Российский игрок «Аталанты» сильно потерял в своей цене

Хавбек «Аталанты» Миранчук подешевел на €3 млн

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Gianluca Ricci/LiveMedia/Reuters

Портал Transfermarkt на 25 процентов снизил стоимость российского полузащитника итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука. Трансферная стоимость игрока упала с €12 млн до €9 млн.

Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива». Сумма трансфера составила €14,5 млн. По словам агента футболиста Вадима Шпинева, контракт игрока с клубом истекает летом 2025 года.

Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом 2022 года он на правах аренды перешел в «Торино». Полузащитник год провел в клубе из Турина, забив четыре гола в 29 играх, и в клубе захотели его сохранить. Новый сезон россиянин начал в «Аталанте». Миранчук провел за команду три матча во всех турнирах, однако игроком стартового состава не стал — в общей сложности на поле он провел 56 минут.

Сам игрок в комментарии Sport24 заявил о непростом периоде.

«У меня непростой период. Мало практики, выхожу на замену не в каждом матче, но у нас Лига Европы, одним составом нельзя играть. Очень интенсивные тренировки», — сказал Миранчук.

Ранее в Италии назвали ошибкой возвращение Миранчука в «Аталанту».

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