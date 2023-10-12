Костомаров заявил о своем желании вновь выступать на льду

Олимпийский чемпион по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров заявил, что процесс подготовки к выходу на лед в протезах небыстрый, однако он рассчитывает еще выступить перед публикой. Такое заявление фигурист сделал на форуме Innofood, его слова передает ТАСС.

«Я попробую обязательно. Вряд ли я буду так же кататься, как раньше, но для того, чтобы выйти на лед и порадовать себя и тех зрителей, которые будут видеть, конечно же, нужно ждать. Это состоится», — заявил Костомаров.

В начале января 2023 года фигурист был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Чемпион попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО), после чего он долгое время находился на ИВЛ.

Осложнения, вызванные заболеванием, привели к развитию гангрены, из-за которой врачи были вынуждены провести ряд операций по ампутации: фигурист лишился обеих голеней, кисти одной руки и пальцев — на другой. 6 июля Костомаров был выписан из больницы в Коммунарке, где провел 175 суток.

Ранее Костомаров опубликовал фото с дочерью.