Известный инсайдер оценил вероятность ухода Месси в «Барселону»

Известный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что у него нет никакой информации по поводу ухода аргентинского нападающего Лионеля Месси из «Интер Майами» в зимнее трансферное окно. Его слова приводит Caught Offside.

«Он сосредоточен на «Интере», и на данный момент говорить больше не о чем. Естественно, что вокруг громкого имени много спекуляций, и понятно, что ситуация может измениться, но в нынешних слухах о «Барселоне» или каком-либо другом клубе нет ни капли правды», — заявил Романо.

8 октября «Интер Майами» проиграл «Цинциннати» в матче регулярного чемпионата МЛС и лишился шансов на выход в плей-офф турнира, оставшись на предпоследней строчке турнирной таблицы.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).

Ранее тренер «Интер Майами» высказался об уходе Месси.