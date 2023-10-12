«На стиле»: Костомаров опубликовал фото с дочерью

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал в своем Telegram-канале фотографию, на которой он позирует вместе со своей дочерью Анастасией.

«На стиле. На моде», — подписал фото Костомаров.

Анастасия — дочь фигуриста от Оксаны Домниной, родившаяся 2 января 2011 года.

В начале января 2023 года фигурист был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Чемпион попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО), после чего он долгое время находился на ИВЛ.

Осложнения, вызванные заболеванием, привели к развитию гангрены, из-за которой врачи были вынуждены провести ряд операций по ампутации: фигурист лишился обеих голеней, кисти одной руки и пальцев — на другой. 6 июля Костомаров был выписан из больницы в Коммунарке, где провел 175 суток.

Ранее Костомаров рассказал, что государство компенсирует расходы на протезы.