Футболист сборной Камеруна: я бы хотел играть в России, это мои планы

Футболист национальной команды Камеруна Гаэль Ондуа рассказал о желании играть в России. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Я бы хотел вернуться в Россию и играть здесь, это мои планы. На данный момент я играю в Швейцарии, что будет дальше — посмотрим. Дай бог, чтобы я вернулся. Не могу предположить какую-то конкретную команду. Я слежу за российским футболом, там много моих друзей», — заявил Ондуа.

Ондуа родился в Камеруне, но футбольное образование получал в России, пройдя школы московских «Локомотива» и ЦСКА.

Товарищеская встреча России и Камеруна состоится 12 октября на «ВТБ Арене» в Москве. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

16 октября подопечные Валерия Карпина сыграют с Кенией. Матч пройдет в Турции на стадионе «Титаник Мардан», который находится на территории элитного отеля в Анталье.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Ондуа заявил, что в товарищеском матче против России он сыграет в бутсах с флагами РФ и Камеруна.