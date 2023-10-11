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Медведева эмоционально отреагировала на отстранение фигуристов из России

Фигуристка Медведева оценила решение ISU о недопуске России на соревнования

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Павел Бедняков/РИА Новости

Двукратная серебряная призерка Олимпийских игр — 2018 Евгения Медведева в своем шоу «Бес комментариев», героем которого стал Сатья Дас, комментируя решение Международного союза конькобежцев (ISU) о продлении отстранения атлетов из России, заявила, что российские спортсмены потеряли возможность проявить себя на международной арене.

«Представьте, что вы 20 лет своей жизни положили для того, чтобы стать олимпийским чемпионом, занять призовые места на чемпионатах мира… А вам просто говорят: «Ты классный, но я, дядя в Международном олимпийском комитете, говорю, что нет». Впервые в олимпийском движении такая культура отмены», — заявила Медведева.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за политической ситуации. Так, ISU отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований.

Организация должна была рассмотреть вопрос о допуске России и Белоруссии на заседании совета, который состоялся 6–8 октября в Лозанне, но не стала этого делать. О решении не допустить российских фигуристов до международных стартов в сезоне-2023/24 было объявлено девятого числа.

Ранее Татьяна Тарасова отреагировала на решение ISU продлить отстранение россиян.

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