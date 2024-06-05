В России допустили удар по Нидерландам

В ответ на поставки Нидерландами истребителей Киеву и разрешение наносить ими удары по территории РФ Россия может ударить по стратегическому месту в европейской стране. Об этом сообщил член президиума Совета по внешней и оборонной политике России, полковник Службы внешней разведки в отставке Андрей Безруков, слова которого передает «Царьград».

Безруков упомянул производство компании ASML, где производят литографическое оборудование для микроэлектронной промышленности. Он подчеркнул, что у завода «очень слабая крыша», и назвал производство законной целью России из-за использования чипов в военной технике.

5 июня депутат Госдумы Андрей Гурулев в предложил нанести ядерный удар по Нидерландам. Депутат заявил, что около 50-60% обеспечения Европы углеводородами находится на побережье в Нидерландах.

3 июня руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сказал, что в случае пролетов истребителей F-16 над территорией Украины Вооруженные силы РФ будут их сбивать.

В этот же день Великобритания и Латвия открыли торги на поставку беспилотных летательных аппаратов FPV на Украину.

Ранее в Совфеде заявили, что РФ имеет право сбивать нидерландские F-16.