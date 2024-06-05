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На ПМЭФ представили родословное древо Путина

На ПМЭФ представили родословное древо президента Путина по заказу его брата

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РИА Новости/Telegram

На стенде Дома семейных традиций «Кристиан» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) представили фамильное древо президента Владимира Путина. Родословную в виде изображения фамильного древа показало РИА Новости.

Представитель компании сообщил РИА Новости, что исследование родословной главы государства заказал троюродный брат Путина Александр. В среднем такую экспертизу проводят 10-12 месяцев. В основном исследователи прослеживают родословную до времен отмены крепостного права

Экспертиза показала, что род Путиных берет свое начало в Тверской области. Предки президента были тверскими крестьянами.

До этого в рамках ПМЭФ-2024 состоялась мировая премьера нового автомобиля Lada Iskra. В настоящее время ведется подготовка производства новой модели, конструкция автомобиля проходит цикл финальных испытаний и калибровок. Производство модели будет запущено в 2025 году.

Ранее Владимир Путин в ходе встречи с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой в Кремле заявил, что для страны нет ничего важнее, чем дети.

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