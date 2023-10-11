Бывший футболист «Реала» посетит матч России и Камеруна в Москве

Бывший футболист мадридского «Реала», миланского «Интера» и махачкалинского «Анжи» Самуэль Это'О прилетит в Москву на товарищеский матч между сборными России и Камеруна, передает РИА Новости.

«Это'О будет на игре», — заявили в сборной Камеруна.

Это'О выступал за махачкалинский «Анжи» с 2011 по 2013 год. За сборную Камеруна он провел 118 матчей, забив 56 мячей. Вместе со своей национальной командой он дважды становился победителем Кубка африканских наций.

Товарищеская встреча между сборными России и Камеруна состоится 12 октября на «ВТБ Арене» в Москве. Начало игры в 19:00 по московскому времени.

16 октября подопечные Валерия Карпина сыграют товарищеский матч против национальной команды Кении. Матч пройдет в Турции на стадионе «Титаник Мардан», который находится на территории элитного отеля в Анталье.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее тренер Валерий Непомнящий назвал огромным вызовом для России матч с Камеруном.