Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «Известиям» высказался о медийной активности форварда «железнодорожников» Артема Дзюбы.

«Мы c ним договорилиcь о cовмеcтной работе. Cчитаю, что на cегодняшний день эти наши c ним договоренноcти выполняютcя c обеих cторон. Артем в определенном cмыcле уникальный человек. Не только как футболиcт. Не зря он получил звание cамого медийного игрока РПЛ. Такие люди, такие cпортcмены продвигают вид cпорта, интереc к футболу.

Наверно, в отдельных ситуациях определенные люди предъявляют к нему претензии. Но в целом Дзюба только увеличивает интерес к футболу в нашей стране», — заявил Нагорных.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1. Сейчас на его счету три забитых мяча и три результативные передачи в 12 матчах за красно-зеленых во всех турнирах.

«Локомотив» после 11 туров занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 19 баллов.

