В США считают, что Овечкин уже не так доминирует, как раньше

Журналист The Hockey Writers Руперт МакДональд заявил, что у форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александра Овечкина наступит спад результативности.

«В какой-то момент у 38-летнего Алекса Овечкина наступит спад в результативности. Однако пока это не так. Возможно, он уже не так доминирует, как раньше. Но соперники должны помнить об Овечкине каждый раз, когда он выходит на лед», — сказал МакДональд.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира. Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Первый матч нового сезона «Вашингтон» проведет против «Питтсбурга». Игра состоится 14 октября.

Ранее Овечкин не попал в топ-30 игроков НХЛ по версии The Score.