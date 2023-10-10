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Игрок ЦСКА ответил на вопрос об уходе из клуба по примеру Медины

Защитник ЦСКА Роша заявил, что не хотел бы уходить из клуба

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша в интервью Sport24 в ответ на вопрос о возможном уходе по примеру Хесуса Медины и Хорхе Карраскаля заявил, что хотел бы как можно дольше оставаться в стане армейского клуба.

По его словам, на данный момент предсказать будущее в клубе затруднительно.

«Я счастлив в ЦСКА, и, как только пришел сюда, заявил, что хотел бы оставить след в истории клуба. Хочу стать чемпионом России в составе ЦСКА. Сколько времени мне будет дано пробыть в команде, столько бы я хотел провести», — заявил Роша.

Матч 11-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА завершился результативной ничьей со счетом 2:2. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой игры в активе и «Спартака», и ЦСКА стало по 17 очков. Красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, а красно-синие — седьмое.

Ранее на Украине заявили, что в России играют договорные матчи.

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