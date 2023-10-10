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Экс-защитник клубов НХЛ заявил, что не верит в Овечкина

Экс-защитник клубов НХЛ Коррадо заявил, что не верит в 50 голов Овечкина

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Бывший защитник нескольких клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Френсис Коррадо в эфире TSN предположил, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не забросит более 50 шайб в новом сезоне.

По его мнению, Александр уже не настолько свеж, чтобы показывать подобную результативность.

«Овечкин забьет 50 голов? Фантастика! Я бы поставил на то, что Александр забросит от 38 до 42 шайб в предстоящем сезоне НХЛ. Это будет для него всё ещё прекрасным результатом. Ови — лучший снайпер всех времен, но он не забросит 50 шайб в новом сезоне. Это не то, к чему стремится «Вашингтон» как организация. Они не будут настолько много забивать в равных составах, но Овечкин не будет заигрывать с отметкой в 50 шайб», — заявил Коррадо.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира. Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Ранее журналистка The Athletic Шайна Голдман раскритиковала форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова.

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Хоккей. НХЛ
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