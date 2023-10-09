Газзаев рассказал, кто должен возглавить «Спартак», если уйдет Абаскаль

Бывший тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев считает, что «Спартак» должен возглавить российский специалист, если из клуба будет уволен Гильермо Абаскаль, передает «Матч ТВ».

«Кто должен дальше работать? Российский специалист. Во‑первых, мы сейчас находимся в изоляции. Значит надо доверять своим игрокам и своим тренерам», — сказал Газзаев.

В прошлом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» выступал с московский ЦСКА. Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» 8 октября, завершилась ничейным результатом — 2:2. В составе армейцев дубль оформил Милан Гаич, у «Спартака» отличились Квинси Промес и экс-игрок ЦСКА Хесус Медина, забивший на 90+7 минуте игры и принесший своей команде ничейный результат.

Ранее Легенда ЦСКА заявил, что ему жалко «Ростов».