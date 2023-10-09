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Тренер по фигурному катанию Жулин: пока не победим на Украине — ничего не поменяется

Тренер Жулин: к сожалению, в спорте сегодня политика играет большую роль

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин заявил, что его не удивила новость о том, что Международный союз конькобежцев (ISU) не стал обсуждать вопрос допуска к соревнованиям российских спортсменов, несмотря на то, что этот вопрос был в повестке, передает Sport24.

«К сожалению, в спорте сегодня политика играет большую роль. Поэтому пока не победим на Украине — ничего не поменяется», — сказал Жулин.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за политической ситуации. Так, ISU отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Организация должна была рассмотреть вопрос о допуске России и Белоруссии на заседании совета, который состоялся 6-8 октября в Лозанне.

Ранее тренер Алексей Мишин двумя словами оценил шансы россиян вернуться на международную арену.

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