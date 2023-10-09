Футболист «Гавра» Кузяев рассказал о жизни во Франции

Полузащитник «Гавра» и сборной России Далер Кузяев на YouTube-канале национальной команды рассказал о жизни во Франции.

«Адаптация проходит хорошо. Меня встретили очень тепло. Не ожидал такого теплого приема со стороны руководства, игроков, жителей города. Я всем доволен. Учу язык», — сказал Кузяев.

12 июля россиянин подписал контракт с французским клубом до лета 2025 года. До этого он на протяжении шести лет играл за «Зенит». На его счету за французский клуб семь матчей, в которых он оформил два гола.

4 сентября издание L'Équipe опубликовало статью под заголовком «Лучшие и худшие игроки матча «Гавр» – «Лорьян»: Кузяев, царь родился». Российский игрок получил от французской газеты семь баллов из десяти возможных, столько же набрали его партнеры — защитник Готье Льорис и полузащитник Яссин Кешта. Эти оценки стали самыми высокими по итогам матча.

Также Кузяев вместе с полузащитником «Монако» Александром Головиным был включен в символическую сборную четвертого тура чемпионата Франции.

Ранее во Франции рассказали об отношении болельщиков к российским футболистам.