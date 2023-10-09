Легендарный олимпиец назвал причину спортивного отставания России от мира

Известный скейтбордист Даллас Оберхольцер, который в 46 лет принял участие в Олимпийских играх в Токио и готовится выступить в Париже-2024, в интервью «Газете.Ru» раскритиковал российскую инфраструктуру для занятий скейтбордингом.

«Я ожидал, что в России будет больше доступа к спортивным объектам мирового класса. Во многих других видах спорта у вас, ребята, все великолепно. Ваше правительство уделяет развитию спорта большое внимание, ведь России важно показывать свою силу в различных видах спорта.

Но в скейтбординге такого не происходит. В сборной России есть несколько самородков, которые показывают очень высокий уровень. Но вы отстаете от остального мира в понимании того, что скейтбординг уже довольно зрелый вид спорта.

Я много путешествовал по миру в последние пять месяцев и, например, видел площадь в Южной Америке, где катались вечером 300-400 человек. Интерес к скейтбордингу уже стал массовым.

У России есть большой потенциал для роста — и это позитивная новость. Вы точно можете сделать скейтбординг более доступным для большого количества людей.

Когда я катался на скейте по улицам Москвы, то замечал, что люди смотрят на меня с восторгом. Они не воспринимали скейтбординг как нечто плохое. Думаю, у этого вида спорта есть большое будущее в России: особенно если правительство будет поддерживать его так же активно, как другие виды спорта», — сказал Оберхольцер.

Участник Токио-2020 прибыл в Москву в сентябре 2023 года, чтобы выступить на турнире Grand Skate Tour, где соревновались около 200 иностранцев из 41 страны.

Ранее посол World Skate рассказал о дискриминации российских спортсменов в Европе.