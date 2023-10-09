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Экс-игрок ЦСКА Алдонин: надо было наказывать «Спартак»

Экс-футболист Алдонин: ЦСКА недобрал очков в матче со «Спартаком»

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин заявил, что армейцы недобрали очков в дерби со столичным «Спартаком», передает «Чемпионат».

«По ощущениям ЦСКА недобрал очков в этой игре. Спартак» очень многое позволял ЦСКА в атаке. Даже Чалов убегал один на один со стандарта. Поэтому, конечно, недобрали — надо было наказывать», — сказал Алдонин.

Матч «Спартак» — ЦСКА завершился результативной ничьей со счетом 2:2. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой игры в активе и «Спартака», и ЦСКА стало по 17 очков. Красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, а красно-синие — седьмое.

В следующем туре «Спартак» сыграет на своем поле с «Пари НН». Встреча состоится 22 октября. ЦСКА 21 октября на выезде сразится с казанским «Рубином».

Ранее экс-игрок «Спартака» заявил, что команда отскочила в матче против ЦСКА.

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