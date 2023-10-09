Ветеран ЦСКА назвал сильные стороны «Краснодара»

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что «Краснодар» пока не является фаворитом в борьбе за чемпионский титул в Российской премьер-лиге (РПЛ), несмотря на уверенное лидерство в турнирной таблице.

«Сыграно всего 11 игр, еще рано говорить о «Краснодаре» как о претенденте на чемпионство. Они выигрывают матчи за счет хорошего движения, но думаю, что ближе к зиме выдохнутся и устанут, их серия без поражений рано или поздно завершится. При этом у «Краснодара» очень интересные ребята играют в атаке, бегут вперед, используют дриблинг. Хорошие атаки по флангам проходят иногда, прострелы-подачи, на них интересно смотреть», — заявил Пономарев.

После 11 туров в активе краснодарской команды 27 очков и первое место в турнирной таблице РПЛ, отрыв от ближайшего преследователя в лице самарских «Крыльев Советов» составляет шесть очков.

Действующий чемпион России по футболу — петербургский «Зенит» — на данный момент занимает третью строчку, набрав 20 очков.

Ранее тренер Валерий Гладилин заявил, что ничья с ЦСКА спасла тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля от отставки.